Екібастұзда экологиялық талаптарды бұзған кәсіпорын айыппұл арқалады
«Energy Solutions Center» ЖШС қызметін тексеру кезінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың белгіленген нормадан асқаны анықталған.
Бүгiн 2026, 08:32
БӨЛІСУ
96Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Екібастұзда жүргізілген жоспарлы тексеру барысында кәсіпорынның экологиялық заңнаманы бұзғаны анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Павлодар облысы бойынша экология департаменті мамандары «Energy Solutions Center» ЖШС қызметін тексеру кезінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың белгіленген нормадан асқанын анықтаған.
Сонымен қатар, кәсіпорында:
- шығарындыларды бақылаудың автоматтандырылған жүйесі жұмыс істемеген;
- газ тазарту жабдығына күрделі жөндеу жүргізілгенін растайтын құжаттар болмаған.
Аталған заңбұзушылықтарға байланысты кәсіпорынға оларды 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін жою туралы нұсқама беріліп, 2,5 млн теңге көлемінде айыппұл салынды.
Ведомство өңірде экологиялық талаптардың сақталуын бақылау жұмыстары жалғасатынын мәлімдеді.
