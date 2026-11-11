Екібастұз – Павлодар тасжолында жүк көлігінің тіркемесі өртенді
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
11 Қараша 2026, 21:51
БӨЛІСУ
11 Қараша 2026, 21:5111 Қараша 2026, 21:51
83Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Павлодар облысында макулатура тиелген жүк көлігінің тіркемесінен өрт шықты. Оқиға Екібастұз – Павлодар автожолында болған.
Өрт туралы хабарлама облыстық «112» пультіне түскен. Оқиға орнына жедел жеткен Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері жалынды толық сөндірді. Өрттің басқа нысандарға таралуына жол берілген жоқ.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
ТЖМ өрт анықталған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласу қажеттігін ескертеді.
Ең оқылған:
- Президент ел дамуына үлес қосқан бірқатар азаматты марапаттады
- «Жұмыс істемеген» қызметкерлерге 5,8 млн теңге төленген: Мектеп директоры, орынбасары мен бухгалтер сотталды
- Қазақстандықтардың жарық пен жылуға төлейтін ақысы тағы қымбаттай ма? Министр алдағы жоспарын айтты
- Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?
- Қазақ тілі қалай өзгереді? Мерейтойлық Х құрылтайдан фоторепортаж