Екі жылдық соғыстың ауыр салдары: Газа қираған қалаға айналды

Газа қаласы мен оның маңайындағы елді мекендер екі жылға созылған соғыстан кейін толықтай қираған. Бір кездері мыңдаған адам тұрған аудандар бүгінде тек қираған ғимараттар мен үйінділерден тұрады. Бұл туралы BBC-дің Таяу Шығыстағы тілшісі Люси Уильямсон мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Израиль әскері журналистерге Газа қаласының шығыс бөлігін, соның ішінде Шеджая ауданын көрсетті. Израиль Қорғаныс күштерінің өкілі Надав Шошани қираудың мақсатты түрде жасалмағанын, негізгі міндеттің – ХАМАС содырларымен күрес екенін айтты.
Әрбір үйде туннель, жарылғыш тұзақ немесе мерген нүктесі болды, – деді ол.
2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС Израильге шабуыл жасап, 1100-ден астам адамның өліміне және 250-ден аса адамның кепілге алынуына себеп болды. Ал ХАМАС бақылауындағы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, содан бері 68 мыңнан астам палестиналық қаза тапқан.
Қазір Израиль әскері «сары сызық» деп аталатын уақытша шекара бойында орналасқан. Бұл сызық АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбіт жоспары негізінде белгіленген. Жоспардың келесі кезеңінде ХАМАС қарусыздандырылып, билік халықаралық бақылаудағы Палестина комитетіне берілмек.
Алайда, Израиль тарапы ХАМАС-тың әлі де қарулануға тырысып жатқанын мәлімдейді.
ХАМАС Газа секторында билігін сақтап қалуға ұмтылуда. Бұл мәселе шешіледі, бірақ оған әлі алыс, – деді полковник Шошани.
АҚШ жетекшілік ететін жаңа жоспар бойынша, Газа секторында қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін халықаралық бітімгерлік күштерге екі жылдық мандат берілуі мүмкін. Бірақ бұл күштерді қай елдер құрайтыны және Израиль әскері қашан шығатыны әзірге белгісіз.
Президент Трамп Газаға «футуристік Таяу Шығыс инвестициялық орталығы» ретінде қарауға болатынын айтқанымен, қазіргі шындық – толығымен қираған аймақ пен болашағы бұлыңғыр қауымдастық.