Екі қазақстандық мекеме беделді "50 Best Discovery" әлемдік тізіміне енді

Қазақстан әлемдік гастрономиялық картада өз орнын нығайтуда. Алматыдағы "Auyl" мейрамханасы мен Астанадағы "Temple Bar", "50 Best Discovery" беделді топтамасында ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұған дейін әлемдік гастрономиялық рейтингке "Qazaq Gourmet" және "Barmaglot Bar" енгізілді.

Бұл Қазақстанның әлемдік гурмандар бағдарында міндетті пунктке айналғанын көрсетеді.

Үздік мейрамханаларды анықтауға арналған дауыс беруге әлемнің түкпір-түкпірінен 1900-ден астам тәуелсіз сарапшы қатысты.

"Auyl" дәстүрлі мейрамхана өнеріне жаңа көзқарас арқылы халықаралық мамандардың назарын аударды.

Алматы қаласындағы мейрамхана өз қонақтарына бірегей тәжірибе қалыптастырып, тағамдардың ұсынылуы жарық, дыбыстық және хош иіс әсерлерімен сүйемелденеді.

Астанадағы "emple Bar" да алхимиялық дәстүрлері, speakeasy тұжырымдамасы және миксологияға инновациялық көзқарастың үйлесімімен ерекшеленді.

Оның басты ерекшелігі – мәзірдің болмауы: әр тағамды дайындау кезінде қонақтардың жеке сұранысы ескеріледі.

Әлемдегі үздік барларға дауыс беруге 1 200-ден астам салалық беделді маман қатысқан.

Отандық мекемелердің "50 Best Discovery" тізіміне қосылуы еліміздің гастрономиялық туризм орталығы ретінде тартымдылығын паш етеді.

Қазақстан талғампаз шетелдік саяхатшыларды тоғыстыратын жаңа мекенге айналуда.

Айта кетейік, "50 Best Discovery" – "The World’s 50 Best" жаһандық рейтингісінің бөлігі және жоғары ас үйді таңдайтындар үшін ең беделді дереккөздердің бірі.

Онда әлемнің үздік мейрамханалары мен барлары қамтылған. Қонақжайлық саласындағы 1000-нан астам тәуелсіз сарапшының дауыс беруі негізінде беделді гайд жаңартылады.