Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

Ақмола және Қарағанды облыстары аумағындағы бірқатар жолда көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 8 желтоқсан, сағат 21:30-да ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожолдарда жүк көліктері мен қоғамдық көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, - делінген хабарламада.
Шектеу енгізілген учаскелер:
Ақмола облысы
- «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 30–92 шақырымдары (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін).
Қарағанды облысы
- «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92–164 шақырымдары (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін).
Шектеу ауа райының қолайсыздығына — қар, боран және көру мүмкіндігінің төмендеуіне байланысты енгізілген.
Жол учаскелерін 2025 жылғы 9 желтоқсан, сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр. Алайда бұл шешім ауа райы жағдайына қарай өзгеруі мүмкін.
Жүргізушілерге сақ болып, алдағы сапарды кейінге қалдыру ұсынылады.