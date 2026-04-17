Екі облыста ауа райына байланысты жол жабылды
126Фото: BAQ.KZ архиві
Бүгін, 17 сәуір сағат 07:30-дан бастап қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар автожол учаскелерінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атап айтқанда, Қостанай облысы аумағында «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 433–788 шақырымы (Жезқазған қаласынан Қарағанды облысының шекарасына дейін) жабылды.
Сондай-ақ Қарағанды облысы аумағында осы жолдың 788–906 шақырымы аралығында (Ұлытау облысының шекарасынан Топар кентіне дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылды.
Жолды 17 сәуір сағат 11:30-да қайта ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге жолға шығар алдында бағыттарын нақтылап, ауа райы жағдайын ескеруге кеңес беріледі.
