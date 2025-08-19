Египеттегі турнирде қазақстандық парадзюдошылар екі алтын, екі күміс жеңіп алды

Египеттің Гиза қаласында өтіп жатқан халықаралық IBSA Judo Grand Prix – 2025 турниріне Қазақстаннан 11 спортшы қатысуда. Жарыстың алғашқы күнінде қазақстандық парадзюдошылар екі алтын және екі күміс медаль иеленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
J1-52 келі салмақ дәрежесінде күрескен Әлфия Тлекқабыл үш кездесу өткізіп, барлығында таза жеңіске жетіп, «алтыннан» алқа тақты.
J2-81 келіде финалда бірден екі қазақстандық спортшы жолықты. Шешуші белдесуде Бексұлтан Құлмырза жеңіс тұғырынан көрініп, алтын медаль иегері атанса, Ғалымжан Смағұлұлы күміс жүлдегер болды.
J1-81 келіде ел намысын қорғаған Ерғали Шамей финалға дейін жетті. Алайда шешуші сәтте Германия спортшысына жол беріп, күміс медальға ие болды.
J1-70 келі салмақ дәрежесінде Аслан Нұрдәулетов пен Темір Ташкенов татамиге шыққанымен, табанды күреске қарамастан жүлделі орыннан тыс қалды.
Жарыстың екінші күнінде тағы бес қазақстандық парадзюдошы татамиге шығады. Гизадағы Гран-при – 2028 жылғы Паралимпиада ойындарына қатысуға қажетті рейтингтік ұпайлар беретін басты турнирлердің бірі, - деді парадзюдо құрамасының бас бапкері Жандос Қиянов.
Айта кетейік, бұл жарысқа әлемнің 27 елінен мықты спортшылар қатысып жатыр.