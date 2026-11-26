Египетте жанармай таситын көлік жарылып, 20-дан астам адам қаза тапты
Жарылыстан тағы 15 адам жарақат алды. Оқиға орнына 39 жедел жәрдем көлігі жұмылдырылды.
26 Қараша 2026, 09:48
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26 Қараша 2026, 09:4826 Қараша 2026, 09:48
69Фото: The Egyptian Gazette / X
Египет астанасы Каирдегі жолайрықта жанармай таситын көлік жарылып, 21 адам көз жұмды. Тағы 15 адам жарақат алды. Бұл туралы Almanassa басылымы хабарлады.
Елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жарылыс пен өрт салдарынан зардап шеккендер ауруханаларға жеткізілген. Құтқару жұмыстарына 39 жедел жәрдем көлігі жұмылдырылды.
Алдын ала мәлімет бойынша, мұнай өнімдерін тасымалдаған жүк көлігі Варрак ауданындағы айналма автожолда жүргізушінің басқаруынан шығып, бетон қоршауға соғылған. Осыдан кейін жарылыс болған. Жалын жолда тұрған көліктер мен жақын маңдағы ғимараттарға тараған.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
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