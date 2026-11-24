Бокстан Ташкентте өтетін әлем кубогы кезеңі: ұлттық құраманың тізімі жарияланды
Бұл жарыста ел намысын 11 боксшы қорғайды.
24 Қараша 2026, 22:59
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24 Қараша 2026, 22:5924 Қараша 2026, 22:59
82Фото: ҚР ҰОК
ҚР ҰОК мәліметінше, бұл жарыста ел намысын 11 боксшы қорғайды.
Ерлер
- Даниял Сәбит (50 келіге дейін)
- Фарух Тоқтасынов (70 келіге дейін)
- Аман Қонысбеков (75 келіге дейін)
- Диас Молжігітов (80 келіге дейін)
- Сұлтанбек Айбарұлы (85 келіге дейін)
- Дәулет Төлемісов (90 келіге дейін)
Әйелдер
- Карина Ибрагимова (57 келіге дейін)
- Бақыт Сейдіш (70 келіге дейін)
- Шұғыла Нәлібай (75 келіге дейін)
- Валерия Аксенова (80 келіге дейін)
- Дина Исламбекова (80 келіден жоғары)
Айта кетейік, финалдық жекпе-жектер 3 желтоқсанда өтеді. Әлем кубогының қорытынды кезеңіне 31 елдің боксшылары қатысады.
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