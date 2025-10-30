Египетте Ніл өзенінде 200-ден астам турист мінген кеме өртенді

Египеттегі Ніл өзенінде туристік круиздік лайнерде өрт шықты. Оқиға кезінде бортта 200-ден астам шетелдік турист болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Daily Mail-ге сілтеме жасап.
Басылымның мәліметінше, өрт 28 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:15 шамасында тұтанған. Жалын кеменің бірінші қабатын түгел шарпыған, бірнеше каюта мен ішкі бөлік толықтай жанып кеткен.
Кеме экипажы дабыл жүйесін іске қосып, жолаушыларды жоғарғы палубаға көшіруге мәжбүр болған. Экипаждың жедел әрекетінің арқасында лайнер Эсна маңындағы бейресми айлаққа шұғыл түрде тоқтатылып, шамамен 220 турист қауіпсіз жерге эвакуацияланды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Туристер 12 күнге жоспарланған круиздің бірінші күнінде болған.
Қазіргі уақытта Египет прокуратурасы оқиғаға байланысты тергеу жұмыстарын бастады. Болжам бойынша, өрттің шығуына кеме ас үйіндегі қысқа тұйықталу себеп болуы мүмкін.
