Эгей теңізінде 4,1 балдық жер сілкінісі болды
Жерасты дүмпулері Мугла провинциясының Датча ауданынан 56,39 шақырым жерде тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 12,92 шақырым тереңдікте орналасқан.
30 Тамыз 2026, 10:38
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30 Тамыз 2026, 10:3830 Тамыз 2026, 10:38
46Фото: pexels.com
Жерасты дүмпулері Мугла провинциясының Датча ауданынан 56,39 шақырым жерде тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 12,92 шақырым тереңдікте орналасқан.
Түркияның Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою басқармасының (AFAD) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Эгей теңізінде орналасқан.
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