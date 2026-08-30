Эгей теңізінде 4,1 балдық жер сілкінісі болды

Жерасты дүмпулері Мугла провинциясының Датча ауданынан 56,39 шақырым жерде тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 12,92 шақырым тереңдікте орналасқан.

30 Тамыз 2026, 10:38
АВТОР
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pexels.com 30 Тамыз 2026, 10:38
30 Тамыз 2026, 10:38
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Фото: pexels.com
Түркияның Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою басқармасының (AFAD) мәліметінше, Эгей теңізінің акваториясында жер сілкінді.

Жерасты дүмпулері Мугла провинциясының Датча ауданынан 56,39 шақырым жерде тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 12,92 шақырым тереңдікте орналасқан.

Түркияның Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою басқармасының (AFAD) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Эгей теңізінде орналасқан.

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