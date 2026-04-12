Едіге Қасымбек Бішкектегі Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды
19 жастағы қазақстандық ересектер арасындағы жарыста жүлдегер атанды
Кеше 2026, 22:39
Кеше 2026, 22:39Кеше 2026, 22:39
Бішкекте өтіп жатқан еркін күрестен Азия чемпионатында 19 жастағы Едіге Қасымбек аса ауыр салмақта қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Үшінші орын үшін белдесуде ол Азия ойындары мен Азия чемпионатының жүлдегері атанған тәжірибелі қытайлық балуанды 8:7 есебімен жеңді.
Бұл Қасымбек үшін ересектер арасындағы құрлықтық біріншіліктегі алғашқы жүлде болды. Бұған дейін ол жастар арасында (U20) әлем чемпионы атанып, халықаралық деңгейде өзін танытқан еді.
Қазақстанның еркін күрес құрамасы турнирді екі қола медальмен аяқтады. Екінші жүлдені 92 келіге дейінгі салмақта Азамат Дәулетбеков иеленді.
Ең оқылған:
- Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырды
- Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
- Астанада көпқабатты үйден өрт шықты: Үш бала қаза тапты
- 9-қабаттың шатырына шыққан: Қарағандыда 16 жасар қыз құтқарылды
- Бұхарадағы тарихи кездесу: Қазақстан мен Өзбекстан жаңа жол картасын қабылдайды