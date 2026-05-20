Эбола вирусынан көз жұмғандар саны 136-ға жетті
Конго Демократиялық Республикасында эбола індетінен қайтыс болғандар саны 136-ға жетті.
Бүгiн 2026, 22:12
Фото: James Giahyue/ Reuters
Соңғы мәліметке қарағанда, Конго Демократиялық Республикасында қауіпті індеттен қайтыс болғандар саны 136-ға жетіп, 514 тұрғын осы ауруды жұқтырды деген күдікпен карантинге жабылған.
Ал көршілес Угандада бір адам көз жұмды.
Эболаға шалдыққан адамның алғашқы кезде тұмау тәрізді денесі қалшылдап, басы ауырып, қалжырайды. Науқастың органдары жұмыс істемей, кейбір пациенттер көп қан жоғалтады.
Бұған дейін Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Африканың бірқатар елінде Эбола вирусының таралуына байланысты ескерту жасағанын жаздық.
