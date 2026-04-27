Джорджиядағы орман өрті 120-дан астам үйді қиратты
АҚШ-тың Джорджия штатындағы екі орман өрті 120-дан астам үйді қиратты, бірқатар үйді қатты зақымдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Аnadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Мемлекеттік билік органдарының мәліметі бойынша, өрттің бірі штаттың оңтүстік-шығысында шамамен 38 шаршы шақырымды алып жатыр. Өрттің тек 10%-ы ғана бақылауға алынды. Алдын ала есептерге сәйкес, бұл өрттің салдарынан кем дегенде 87 үй тұруға жарамсыз болып қалған.
Билік өкілдері өртті фольгамен қапталған шар электр желілеріне тиген кезде басталған электр доғасымен байланыстырады. Бұл өрттен келтірілген залал штат тарихындағы бір орман өртінен тұрғын үйге келтірілген ең үлкен шығын болып табылады.
Флорида шекарасына жақын жерде басталған екінші өрт дәнекерлеуден ұшқындардың шығуынан болған. Билік өкілдерінің мәліметі бойынша, өрт шамамен 121 шаршы шақырымға таралып, кем дегенде 35 үйді қиратты.
Өрт сөндірушілер Джорджияда 150-ден астам орман өртімен күресуде. Қалың түтінге байланысты кейбір аудандарда ауа сапасы туралы ескертулер жарияланды, ал тұрғындарға эвакуациялау ұсынылады.
Төтенше жағдайлар қызметкерлері қатты жел жалынды одан әрі таратуы мүмкін екенін ескертті.
Ең оқылған:
- Алматы облысында 14 жастағы қыз жоғалып кетті
- Ұстаздар әулеті: Бір ананың жолын жалғаған білім шырақшылары
- Асханадағы жанжал: Талдықорғанда әйел адам пышақ жарақатынан көз жұмды
- Африкада аңшылыққа шыққан америкалық миллионерді пілдер таптап өлтірді
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады