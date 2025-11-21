Джиу-джитсу шебері Жігер Алматай Ислам ойындарында алтын медаль иеленді

Қазақстан джиу-джитсу құрамасының өкілі Жігер Алматай Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарындағы өнер көрсетуі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ол 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жарыста жеңіске жетті.
Спортшының сөзінше, финалдық кездесу оңай болмаған. Бұған дейін Париждегі турнирде ол осы қарсыласынан жеңілген еді, сондықтан алаңға барынша мотивацияланған күйде шыққан.
Бүгін олар үш алтын медаль алды, ал менің кездесуім соңғысы болды. Мен ел намысын қорғауым керек еді, – деді Жігер Алматай.
Ол осы жетістіктерге бапкері Марат Куджановтың ерекше үлесін атап өтті, ата-анасының қолдауын білдіріп, мемлекетке халықаралық жарыстарға қатысу және өз өнерін көрсету мүмкіндігі үшін алғыс айтты.
Болашақ жоспарлары туралы айта келе, спортшы басты мақсаты – Азия ойындарында өнер көрсету екенін және Қазақстан Республикасының чемпионатында жеңіске жету екенін айтты.