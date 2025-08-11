Джей Лоның Алматыдағы концертінен кейін еріктілер Орталық стадионды тазалады

Дженнифер Лопестің Алматыдағы концертінен кейін еріктілер мен жастар "Taza Qazaqstan" акциясы аясында Орталық стадионды тазалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қалалық әкімдіктің мәліметінше, Алматыдағы Орталық стадионда өткен Дженнифер Лопестің ауқымды концерті еліміздің түкпір-түкпірінен келген 20 мыңнан астам көрермен мен 35-тен астам елден келген қонақтарды жинады. Концерт аяқталысымен стадионға және оған іргелес аумаққа ондаған ерікті мен жастар ұйымдарының өкілдері шықты.
Қолғап киіп, қоқыс қаптарын арқалаған олар трибуналар мен өткелдерді, сондай-ақ, айналадағы аумақты тез арада тазартып, стадион мен қала бастапқыдай таза болды. Тазалау сәтінің өзі де концерт секілді көңілді өтті, күлкі, қалжың және ортақ іске үлес қосқан қуаныш лебі сезіліп тұрды, - делінген әкімдік хабарламасында.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жұмыс бұқаралық мәдени шараларды өткізудің мәдениетіне айналған маңызды бөлік. Шоу аяқталғаннан кейін де қала мен қонақтарға қамқорлық жалғасады. Бұл Алматының республикалық экологиялық «Taza Qazaqstan» акциясына қосқан үлесі. Бұл музыкаға деген сүйіспеншілік пен қалаға деген махаббат қатар өрби алатынын дәлелдейтін тамаша үлгі.