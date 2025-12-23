Джеки Чан ойнайтын фильм Маңғыстауда түсіріледі

Әлемге әйгілі киножұлдыз Джеки Чан ойнайтын жаңа фильмнің негізгі түсірілім орны ретінде Маңғыстау облысы таңдалуы мүмкін. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Маңғыстау облысы әкімінің айтуынша, түсірілім тобының өкілдерімен келіссөздер бірнеше ай бойы жүргізілген. Актердің командасы өңірге ресми хабарламасыз да келіп кеткен, содан кейін алдын ала Маңғыстауды таңдау туралы шешім қабылданған.
Аймақ басшысы атап өткендей, жобаның продюсері мен режиссері алдағы фильмнің негізгі көрнекі анықтамаларын бекітіп қойған. Мүмкін болатын локациялар қатарында Бозжыра шатқалы мен Каспий теңізінің жағалауы жатады.
Олар маған алдын ала кадрларды көрсетті. Түсірілім басталмай тұрып анимациялық сюжеттік тақталар жасайды. Сол жерде мен Ақтаудағы Бозжыра мен Каспий теңізінің жағалауын көрдім. Орындар біз жүріп өткен сайын өзгеруі мүмкін, бірақ менің ойымша, бұл біз айтып отырған орындар, – деді облыс әкімі.
Түсірілім жұмыстарының нақты басталу уақыты әзірге белгіленбеген. Алдын ала бағалауларға сәйкес, түсірілім келесі жылдың екінші тоқсанында басталуы мүмкін. Өңірге саны 300–400 адамға дейін жететін үлкен команда келеді деп күтілуде, бұл қонақүй және логистикалық инфрақұрылымды алдын ала дайындауды қажет етеді.
Облыс әкімдігінде өңір халықаралық түсірілім тобын қабылдауға дайын екенін және киноөндірісті дамытуға, сондай-ақ Маңғыстау облысының туристік әлеуетін әлемдік деңгейде ілгерілетуге мүдделі екенін атап өтті.