Дүйсенбіде 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды
25 мамырда Алматы облысының солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда да 25 мамырда жоғары өрт қаупі күтіледі.
Күндіз Қостанай облысының шығысында, оңтүстік-шығысында аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде, батысында, солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Астанада 25 мамырда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Атырау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында, солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Атырауда 25 мамырда төтенше өрт қаупі күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 25 мамырда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 25 мамырда күндіз кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Абай облысының шығысында 2 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман болады деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 2 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында, төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда да 25 мамырда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде Павлодар облысының шығысында 1 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 25 мамырда жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал облыстың таулы аудандарында тұман түседі деп болжанады. Таңертең және күндіз облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың батысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда 25 мамырда оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында оңтүстік-шығыстан жел соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте 25 мамырда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Күндіз Қызылорда облысының орталығында шаңды дауыл тұрып, солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыстың батысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада да 25 мамырда төтенше өрт қаупі сақталады.