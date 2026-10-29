Дүниежүзілік саяхатқа шыққан круиз уақытша тоқтатылды: Жолаушылар Камбоджада жағаға түсірілді
Дүниежүзілік саяхатқа шыққан круиз тоқтатылды: жолаушылар Камбоджада.
Үш жарым жылдан кейін дүниежүзілік саяхатқа шыққан Villa Vie Odyssey круиздік лайнері жанармай бағасының күрт өсуіне байланысты сапарын тоқтатуға мәжбүр болды. 200-ге жуық жолаушы Камбоджаның Сиануквиль қаласында жағаға түсіріліп жатыр, ал компания оларды уақытша орналастыруды ұйымдастыруда.
BBC мәліметінше, жанармайдың қымбаттауы салдарынан Азияның кейбір аймақтарында бір каютаға кететін шығын айына 1800 доллардан 8000 долларға дейін өскен. Компания кеменің жылдамдығын баяулатып, порттардағы тоқтау уақытын ұзартқанымен, бұл шығындарды өтеуге көмектеспеді.
Оператор 60 күн ішінде қаржылық қайта құрылымдау (реструктуризация) жүргізуді жоспарлап отыр, алайда оның сәтті болатынына кепілдік бере алмайтынын да мойындайды.
Лайнер 2024 жылдың қазан айында Белфасттан жолға шыққан еді. Саяхат 150-ге жуық елді қамтуы тиіс болатын, бірақ круиз басталмай тұрып-ақ жолаушылар Белфасттағы жөндеу жұмыстарының аяқталуын бірнеше ай бойы күтуге мәжбүр болған. Villa Vie Odyssey каюталарында тұрақты тұру құны 120 мыңнан 440 мың долларға дейін жетеді. Ал жалға алу бағасы айына 3500 доллардан басталады.
Кейбір жолаушылар саяхатты құрлық арқылы жалғастыруды ұйғарса, енді бірі лайнердің қайтадан теңізге шығатынынан үмітті.
«Бәрі бітті деп ресми түрде – біржолата әрі түпкілікті хабарламағанша, мен берілмеймін», — деді Камбоджада қалған Холли Хеннесси есімді жолаушы BBC-ге берген сұхбатында.
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