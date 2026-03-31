Дубай портында кувейттік мұнай танкері өртенді
2026 жылғы 30 наурызда Иран Дубай портында Al Salmi мұнай танкеріне шабуыл жасап, оның жануына және корпусына зақым келгені хабарланды. Танкер толық жүктелген күйде болды, бірақ оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл туралы Кувейт мемлекеттік ақпарат агенттігі Kuwait Petroleum Corp компаниясына сілтеме жасап мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шабуыл Персид шығанағы мен Ормуз бұғазында сауда кемелеріне қарсы жасалған соңғы әрекеттердің бірі болып табылады.
Дубай билігі шабуылға дереу әрекет еткенін және теңіз өрт сөндіру қызметінің жағдайды бақылауға алғанын хабарлады. Барлық 24 экипаж мүшесінің қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта танкерге келтірілген залалды бағалау жұмыстары жүргізілуде. Танкер Кувейт пен Сауд Арабиясынан 2 миллион баррель мұнаймен жүктеліп, тағайындалған жері Қытайдың Циндао порты болған.
Сонымен қатар, сол күні Сауд Арабиясының Рас-Танура жағалауында грек контейнер кемесіне екі снаряд құлағаны хабарланды. Екі жағдай да экипажға зиян келтірмеген.
Ешбір ұйым мұнай танкеріне жасалған шабуыл немесе снарядтар үшін жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ.
Ең оқылған: