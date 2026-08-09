  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • ДСМ Алматы облысындағы психиатриялық ауруханадағы тексеріске қатысты ("мәлімдеме жасады

ДСМ Алматы облысындағы психиатриялық ауруханадағы тексеріске қатысты ("мәлімдеме жасады

Ведомство психоневрологиялық орталықта жүргізілген тексерудің қорытындысы бойынша анықталған жайттарға қатысты түсініктеме берді.

9 Тамыз 2026, 17:14
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com 9 Тамыз 2026, 17:14
9 Тамыз 2026, 17:14
402
Фото: istockphoto.com

Денсаулық сақтау министрлігі Алматы облысының Ақтас ауылындағы Республикалық психиатриялық ауруханада пациенттерге қатыгездік көрсетілді деген айыптауларды жоққа шығарды.

Тексеруді Instagram-да жарияланған жазбадан кейін Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті жүргізген. Жазба авторы 2008 жылы аурухананың №7, №10 және №12 бөлімшелерінде болған кездегі жеке естеліктеріне сүйенген.

Мамандар пациенттердің құқықтарының сақталуын, медициналық және медициналық-әлеуметтік көмектің сапасын, сондай-ақ дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жағдайын тексерді.

7 тамыздағы тексеру актісіне сәйкес, пациенттерге күш қолдану арқылы шектеу шараларын қолдану, дәрі-дәрмекті жазалау құралы ретінде пайдалану және адамның ар-намысын қорлайтын басқа да әрекеттер туралы мәліметтер расталмаған.

Денсаулық сақтау министрлігі пациенттердің құқықтары, ар-намысы мен қауіпсіздігі басты назарда екенін атап өтті.

Сонымен қатар ведомство көрінеу жалған ақпарат тарату мән-жайға байланысты Қазақстан заңнамасында көзделген жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін ескертті.

Ең оқылған:

Наверх