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Дрон шабуылынан кейін Атырау – Самара бағытымен мұнай тасымалы уақытша тоқтатылды

3 Қараша 2026, 05:41
АВТОР
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depositphotos.com 3 Қараша 2026, 05:41
3 Қараша 2026, 05:41
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Фото: depositphotos.com

2 қарашаға қараған түні Самара өндірістік-диспетчерлік торабындағы нысандарға ұшқышсыз ұшу аппараттары шабуыл жасаған. Осыған байланысты Атырау – Самара бағыты бойынша мұнай тасымалдау уақытша тоқтатылды.

Қазақстан Энергетика министрлігінің мәліметінше, мұнай тасымалдау Астана уақыты бойынша сағат 06:09-да тоқтатылған.

Ведомство мұнай қабылдауды аталған бағыт бойынша жақын арада қайта бастау жоспарланып отырғанын мәлімдеді.

Аталған бағыт бойынша мұнай қабылдау жақын уақытта қайта жанданады деп күтілуде, – деп нақтылады министрлік.

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