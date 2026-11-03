Дрон шабуылынан кейін Атырау – Самара бағытымен мұнай тасымалы уақытша тоқтатылды
3 Қараша 2026, 05:41
БӨЛІСУ
3 Қараша 2026, 05:413 Қараша 2026, 05:41
120Фото: depositphotos.com
2 қарашаға қараған түні Самара өндірістік-диспетчерлік торабындағы нысандарға ұшқышсыз ұшу аппараттары шабуыл жасаған. Осыған байланысты Атырау – Самара бағыты бойынша мұнай тасымалдау уақытша тоқтатылды.
Қазақстан Энергетика министрлігінің мәліметінше, мұнай тасымалдау Астана уақыты бойынша сағат 06:09-да тоқтатылған.
Ведомство мұнай қабылдауды аталған бағыт бойынша жақын арада қайта бастау жоспарланып отырғанын мәлімдеді.
Аталған бағыт бойынша мұнай қабылдау жақын уақытта қайта жанданады деп күтілуде, – деп нақтылады министрлік.
Ең оқылған:
- Алматыда жүк көліктерін тоқтатуға шақырған ер адам 15 тәулікке қамалды
- Германияда жұмысшылар жалақыны 5 пайызға арттыруды талап етуде
- Испания үкіметі пойыз апатынан зардап шеккендерге өтемақы төлейді
- Ақмола облысында жол апатынан үш адам қаза тапты
- Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды