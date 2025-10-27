Дональд Трамп таңқаларлық мойындау жасады

АҚШ президенті Дональд Трамп "соғыстарды тоқтатуды жақсы көретінін" айтты, бірақ BAQ.KZ хабарлағандай, оны хобби деп атамайтынын, себебі бұл өте маңызды екенін қосты.
BAQ7/KZ хабарлағандай, саясаткер Тайланд пен Камбоджа көшбасшыларына қоңырау шалған күнін ешқашан ұмытпайды.
Өйткені бұл менің шешуге көмектескен алғашқы соғыстардың бірі болды. Маған бұл ұнады. Мен мұны хобби деп атамас едім, себебі бұл хоббиден әлдеқайда маңызды, бірақ мен бұған шебермін және оны істегенді жақсы көремін, - деді ол Куала-Лумпурда.
Онда Оңтүстік-Шығыс Азия елдері қауымдастығының (АСЕАН) саммиті аясында Тайланд пен Камбоджа қарым-қатынас туралы бірлескен декларацияға қол қойды, оны Трамп "бейбітшілік келісімі" деп атады.
БҰҰ мұны істеуі керек еді, бірақ ол мұны істемейді, - деп қосты ол, БҰҰ Бас Ассамблеясындағы (ГА) сөзі кезінде телесуфлёр істен шыққанын және эскалаторда да ақаулар болғанын еске түсіріп.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трампқа шын жүректен алғыс білдірген хат жолдаған болатын.