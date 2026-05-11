Дональд Трамп 13 мамырда Қытайға барады

Сапар Қытай басшысы Си Цзиньпиннің шақыруымен өтеді.

Бүгiн 2026, 12:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Reuters/Nathan Howard Бүгiн 2026, 12:45
Бүгiн 2026, 12:45
120
Фото: Reuters/Nathan Howard

АҚШ президенті Дональд Трамп 13 мамыр күні Қытайға мемлекеттік сапармен барады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Қытай Сыртқы істер министрлігі мәлімдеді.

ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен АҚШ президенті Дональд Трамп 13–15 мамыр аралығында Қытайға мемлекеттік сапармен келеді, – делінген мәлімдемеде.

Ең оқылған:

Наверх