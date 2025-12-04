Доллар төрт күн қатарынан арзандап келеді – жаңа минимум тіркелді

АҚШ долларының бағамы төмендеуін жалғастырып, 500 теңге деңгейінен төмен тұрақтап тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан қор биржасының (KASE) дерегінше, 4 желтоқсандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 499,65 теңгеге дейін арзандады. Тәулік ішінде америкалық валюта тағы 3,98 теңгеге төмендеді. Бұл – соңғы апталардағы тенгенің тұрақты нығаю үрдісінің жалғасы.
Нақты айналымдағы саудада да құлдырау байқалады, дегенмен айырбастау пункттері дәстүр бойынша біршама жоғары бағамен ұстап отыр. Ел бойынша орташа көрсеткіштер:
• Доллар: сатып алу – 501-502,5 тг, сату – 503-507 теңге;
• Еуро: сатып алу – 580-583 тг, сату – 587-590 теңге;
• Ресей рублі: сатып алу – 6,4-6,47 тг, сату – 6,49-6,55 теңге.
Мамандар тенгенің бірнеше апта бойы күшеюін бірқатар факторлармен байланыстырады. Оларға:
- әлемдік нарықтардағы доллардың түзетілуі,
- шетелдік инвесторлардың қазақстандық активтерге қызығушылығының артуы,
- теңгелік қаржы құралдарының тартымдылығы,
- макроэкономикалық тұрақтану жатады.
Экономистердің айтуынша, соңғы сауда динамикасы ұлттық валютаның сенімді нығаюын көрсетіп отыр. Дегенмен алдағы қозғалыс жаһандық қаржы жағдайы мен маусымдық валюта сұранысына байланысты болады.
