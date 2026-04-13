Димаш "Халықаралық мәдени алмасуға қосқан жылдық үлесі үшін" марапатына ие болды
Әнші фестивальде "Fire" композициясын орындап, қытайлық тыңдармандардың ықыласына бөленді.
Бүгiн 2026, 08:05
БӨЛІСУ
Фото: DimashNews
Қытайдың Макао қаласында өткен "Weibo Cultural Exchange Night 2026" салтанатты кешінде Қазақстанның Халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шара қорытындысында Димаш Құдайбергенге Weibo Macau China тарапынан "Халықаралық мәдени алмасуға қосқан жылдық үлесі үшін" марапаты табысталды.
Ең оқылған:
- Астанада көпқабатты үйден өрт шықты: Үш бала қаза тапты
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады
- Астанадағы қайғылы өрт: Үш баланың өлімінен кейін қылмыстық іс қозғалды
- 9-қабаттың шатырына шыққан: Қарағандыда 16 жасар қыз құтқарылды