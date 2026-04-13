  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Димаш "Халықаралық мәдени алмасуға қосқан жылдық үлесі үшін" марапатына ие болды

Әнші фестивальде "Fire" композициясын орындап, қытайлық тыңдармандардың ықыласына бөленді.

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
127
Фото: DimashNews

Қытайдың Макао қаласында өткен "Weibo Cultural Exchange Night 2026" салтанатты кешінде Қазақстанның Халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Шара қорытындысында Димаш Құдайбергенге Weibo Macau China тарапынан "Халықаралық мәдени алмасуға қосқан жылдық үлесі үшін" марапаты табысталды.

Наверх