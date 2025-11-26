Дикий Арман, Құдайберген және Ысқақовтың жазасы жеңілдетілмейтін болды

Алматыда апелляциялық сот инстанциясы Арман Жұмагелдиев, Алматы қалалық мәслихаттың бұрынғы депутаты Қайрат Құдайберген және ҰҚК бесінші департаментінің экс-басшысы Руслан Ысқақовқа қатысты үкімді өзгеріссіз қалдырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қаңтар айында аталған үш азамат жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу, адамдарды күшпен әкету және қаруды заңсыз сақтау бойынша кінәлі деп танылған болатын.
Арман Жұмагелдиев – 20 жылға, Қайрат Құдайберген – 8 жылға, Руслан Ысқақов 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Соттың баспасөз қызметі жазалауды жеңілдету үшін негіз жоқ екенін хабарлады.
Іс апелляциялық сотта қаралды. Үкім өзгеріссіз қалдырылды, – делінген ведомство хабарламасында.
Арман Жұмагелдиев 2022 жылғы қаңтарда Алматыда ұсталды.
Оның қамауға алынуы «құпия іс» аясында криминалдық топтар мен кейбір лауазымды тұлғалардың жағдайды тұрақсыздандырудағы ықтимал рөліне байланысты тергеудің бір бөлігі болды.