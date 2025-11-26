Digital Qazaqstan цифрландырудың кең ауқымды стратегиясының моделін бекітті

Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Цифрлық штабтың отырысын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Онда Digital Qazaqstan-ның экономиканың барлық салаларын трансформациялауға арналған Кең ауқымды цифрландыру және жасанды интеллект технологияларын жаппай енгізу стратегиясының жүзеге асыру моделі қаралып, бекітілді.
Модель Цифрлық штаб шеңберінде басқарудың стратегиялық және операциялық деңгейін қарастырады. Операциялық басқаруды болашақ Цифрлық трансформация жөніндегі комиссия, яғни қазіргі Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия жүзеге асырады.
Құжат Президенттің «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Жолдауында белгіленген тапсырмалары шеңберінде әзірленуде.
Штаб Стратегияны әзірлеу негізінде тұрақты экономикалық өсімге қол жеткізу, «орташа табыс тұзағын» еңсеру және Қазақстан цифрлық мемлекет форматына көшуге тиіс міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған бірқатар шешімдер қабылдады.
Премьер-министр жауапты мемлекеттік органдарға квазимемлекеттік сектормен және мүдделі ұйымдармен бірлесіп атқару үшін келесідей тапсырмалар берді:
2025 жылғы 5 желтоқсанға дейін «мұзжарғыш» және технологиялық базисті қалыптастыратын жобаларды жасақтау;
2025 жылғы 31 желтоқсан күні Digital Qazaqstan-ның цифрландыру және жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі Стратегиясының жобасын әзірлеуді аяқтау.
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің мәліметі бойынша жаңа Стратегия ұлттық «мұзжарғыш» жобалар жүйесінде құрылмақ. Олардың әрқайсысында жеке KPI-ы және мерзімдері болады. 10 негізгі бағытты қамтиды. Олар – цифрлық мемлекеттік қызметтер, денсаулық сақтау, білім беру және еңбек нарығы, цифрлық экономика, деректер, киберқауіпсіздік, робототехника, цифрлық инфрақұрылым, реттеу және стартаптар экожүйесі.
Мысал ретінде білім беру саласы таңдалды. «ЖИ негізіндегі интерактивті білім беру» жобасында ЖИ-университетін құру, Tomorrow-school-ды кеңейту, GPT Education енгізу және оқушыларға арналған ЖИ бағдарламасын іске қосу көзделеді. Бұл жобалар цифрлық сауаттылықтың өсуін және Қазақстанның PISA рейтингіндегі позициясын жақсартуға мүмкіндік беруі тиіс.
Стратегияны жүзеге асыру ЖИ есебінен экономикалық өсуді жеделдетуге, автоматтандыру және цифрлық сервистер есебінен еңбек өнімділігін арттыруға, мемлекеттік қызметтер мен шешімдер қабылдау мерзімдерін қысқартуға, жаңа жоғары технологиялық салалар мен жұмыс орындарын ашуға, STEM салаларында жаңа цифрлық мамандарды даярлауға әкеледі деп күтілуде.
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев әлемде ЖИ-ге салынатын инвестициялар жоғары қарқынмен өсіп келе жатқанын айтты. 2028 жылға қарай көшбасшы елдерде ЖИ инвестициялары орташа есеппен жылдық ЖІӨ-нің 4-6%-на жетеді, бұл ЖИ-ды экономикалық өсудің негізгі драйверлерінің бірі ретінде айқындайды. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мұндай инвестициялардың негізгі бөлігі (65%-ға дейін) серверлерді, деректерді сақтау жүйелерін және есептеу кластерлерімен қатар IT-жабдыққа бағытталады, ал сервистер мен бағдарламалық қамтамасыз ету сәйкесінше 15-20% және 20-25%-ды құрайды.
Анықтама: 2018-2024 жылдары Қазақстандағы электрондық сауданың үлесі 2,6%-дан 14,5%-ға, қолма-қол ақшасыз төлемдер 30%-дан 89%-ға дейін өсті. Цифрлық сауаттылық деңгейі 83%-дан 91,2%-ға, мемлекеттік қызметтердің электрондық форматы 80%-дан 93,3%-ға, интернет қамту 82%-дан 96%-ға дейін көтерілді. Цифрлық экономика мамандарының саны 182-ден 190 мыңға өсті, ал стартаптарға инвестициялар – $200 млн-нан $665,5 млн-ға артты. EGDI рейтингінде Қазақстан өз позициясын 28-ші орыннан 24-ші орынға дейін жақсартты. Бұл нәтижелер жаңа ауқымды стратегияға көшуге негіз болды.