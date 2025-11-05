Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Депутаттар тағы бірнеше заңды жұмысқа алды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 10:30
36
Мәжіліс
Фото: Мәжіліс

Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар бірқатар заң жобасын жұмысқа алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мәжіліс комитеттері жаңа заң жобаларын жұмысқа қабылдады. Олар:
– Мүмкіндігі шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы заң жобасы мен оған ілеспе түзетулер;
– Қазақстан мен Түркия үкіметтері арасындағы екі елдің әуе кеңістігі арқылы әскери мүлік пен персоналды транзиттеу туралы келісімді ратификациялау жобасы;
– Қазақстан мен Халықаралық Валюта Қоры арасындағы Кавказ, Орталық Азия және Моңғолия үшін әлеуетті дамытудың өңірлік орталығына қатысты өзара түсіністік жөніндегі меморандумды ратификациялау жобасы.

