Денесінің 95%-ын күйік шалған: Петропавлда зауыт жұмысшысы ауруханаға түсті
Оқиғаның себептері әлі де анықталып жатыр.
Оқиға 8 шілде күні таңертең «Вайк Групп» ЖШС асфальт-бетон зауытының аумағында болған. Қазіргі уақытта кәсіпорын қызметкері ауруханада жатыр.
Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, битумды қыздыруға арналған майдың тұтануы салдарынан кәсіпорын аумағында өрт шыққан.
Өрт салдарынан 1975 жылы туған ер адам термиялық күйік алды. Зардап шегуші медициналық мекемеге жеткізілді, – деп толықтырды ТЖД өкілдері.
Дәрігерлер ер адамның жағдайын өте ауыр деп бағалап отыр.
Диагнозы: бүкіл дене бетінің II–IIIАБ дәрежелі термиялық жалын күйігі (95%), III дәрежелі күйік шогы. Пациент жансақтау бөлімінде жатыр, – деп нақтылады денсаулық сақтау басқармасынан.
Сонымен қатар, 20 шаршы метр аумақты шарпыған өрт толықтай сөндірілді. Оқиғаның нақты себептері әлі де анықталып жатыр.
Өртті сөндіруге ТЖД-ның 14 қызметкері мен 6 техникасы жұмылдырылды.
Еске салайық, бұған дейін Қостанайдағы кәсіпорында жұмысшы әйел қолынан айырылды.
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