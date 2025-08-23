Дәрігерлер жұмыртқаны пышақпен жарудың қауіпті екенін айтты

Жұмыртқа – күнделікті ас мәзірінде ең көп қолданылатын әрі дәмді де пайдалы өнімдердің бірі. Оны дайындау оңай сияқты көрінгенімен, көпшілік мән бермейтін бір маңызды жайт бар: ол – жұмыртқаны қалай жарғаныңыз. Көп адам пышақты қолдануды ыңғайлы әрі тез деп санайды. Алайда дәрігерлер бұл әдет денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін деп отыр.
Неліктен жұмыртқаны пышақпен жаруға болмайды?
- Бактерия жұқтыру қаупі. Жұмыртқа қабығында шаң-тозаң, кір және қауіпті бактериялар, соның ішінде сальмонелла болуы мүмкін. Пышақпен жарған кезде сол микроағзалар лезвие арқылы ішіне өтіп, ақуызбен және сарысымен араласады.
- Қабық қалдықтарының түсуі. Пышақ кескенде қыртыс тегіс шықпайды, сондықтан майда қабық бөліктері тағамға түсіп кетуі оңай. Олар байқалмай қалуы мүмкін, ал оны жеу асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді немесе механикалық жарақат келтіреді.
- Дәм мен иістің бұзылуы. Пышақпен кесілгенде ақуыздың табиғи құрылымы бұзылады. Нәтижесінде шикі жұмыртқа тезірек тотығады, ал пісірілгенде астың дәмінде ащылау рең пайда болуы ықтимал.
- Тазалық ережесін сақтау. Кәсіби аспаздықта жұмыртқа тек ыдыстың немесе үстелдің қырына соғылып жарылады. Өйткені пышақ әрқашан стерильді болуы тиіс – ол басқа тағамдарды турауға арналған. Жұмыртқа үшін пышақ қолдану айқаспалы инфекция қаупін арттырады.
Жұмыртқаны дұрыс жару жолдары:
- Ыдыстың немесе үстелдің қырына, не арнайы құрылғыға жарыңыз.
- Қолданар алдында жұмыртқаны ағын сумен жуыңыз.
- Жұмыртқа үстелге түсіп кетсе, бетін міндетті түрде антисептикпен сүртіңіз.
- Шикі жұмыртқаға тиген пышақты дайын асқа қолданбаңыз.