Дәрігерлер жүкті әйелге ота жасап, сәбиді аман алып қалды

Бүгiн, 14:08
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
Фото: Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі

Түркістанда дәрігерлер 36 жастағы жүкті әйелге күрделі ота жасап, сәбиді аман алып қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Түркістан қаласында 36 жастағы жүкті әйел, жүктіліктің 34 аптасында бірнеше диагнозбен облыстық перинаталдық орталыққа жеткізілген.

Тексеру нәтижесінде бала жолдасының жатыр және қуық қабырғасына ене өсуі мен жатыр тыртығы, кіндік бауының ұрық мойнына 1 рет оралуы, гестациялық гипертензия диагнозы анықталды. Бұл жағдайлар “Placenta percreta PAS III” асқынуларына әкелген. Дәрігерлер науқасқа кесар тілігі арқылы ота жасап, сәбиді аман алып қалды, - деп хабарлады Перинаталдық орталықтың баспасөз қызметі .

Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі мәлім еткенлдей, перинаталдық орталық дәрігерлерінің командалық жұмысы мен дер кезінде медициналық көмек көрсетуінің нәтижесінде жүкті әйелге күрделі ота жасалып, қалыпты жағдайда босанғаннан кейінгі бөлімге ауыстырылды. 

Қазіргі уақытта ана мен бала қанағаттанарлық жағдайда үйіне шығарылды. 

Еске салайық, бұған дейін ағасы қарындасына, егіздің сыңары інісіне бүйректерін беріп, оларға ота жасалғанын жазған болатынбыз.

