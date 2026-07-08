Дания премьер-министрі Гренландияны сату мүмкіндігін жоққа шығарды
Метте Фредериксен АҚШ президенті Дональд Трамппен Анкарада өтетін кездесуде Гренландия туралы мәлімдемелерді талқыламайтынын айтты.
Бүгiн 2026, 07:25
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