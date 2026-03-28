Аймақтағы күшті нөсер жауын салдарынан Дағыстанды су басып, қатты ағындар көліктерді ағызып әкетіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ ресейлік БАҚ-қа сілтеме жасап.
Ең күрделі жағдай Махачкалада тіркелген: онда шамамен 20 үйді су басқан. Қолайсыз ауа райына байланысты электр қуаты өшіп, 60 мыңнан астам адам жарықсыз қалған.
Дербентте жергілікті өзендер арнасынан асып, жолдарды су басқан. Таулы беткейлерде күшті су ағындары көліктерді аударып, ағызып әкеткен.
Хасавюртте табиғат апатының салдарынан теміржол көпірі қираған. Сол сәтте көпір үстінде болмаған пойыз қозғалысын жалғастыра алмай қалған.
Барлық жедел қызметтер күшейтілген режимге көшірілді, коммуналдық қызметтер су тасқынының салдарын жою жұмыстарын бастап кетті.
«Россети Северный Кавказ» компаниясының «Дагэнерго» филиалының баспасөз қызметі Махачкалада нөсер жауыннан үш қосалқы станцияны су басқанын мәлімдеді.
Қолайсыз ауа райының салдарынан Дағыстанның 16 ауданында және Махачкала қаласында электрмен жабдықтау ішінара шектелді, – делінген хабарламада.
Бұған дейін электр беру желілерінде қысқа тұйықталу салдарынан Дағыстанның сегіз ауданындағы 132 елді мекенде жарық өшкені хабарланған болатын.