ChatGPT пайдаланушылардан селфи талап ете бастайды

ChatGPT пайдаланушылардың жасын анықтау жүйесін енгізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Егер жасанды интеллект қолданушылардың жасын селфи арқылы растауға болады.
ChatGPT жасты қалай анықтайды
Әңгіме құжат тексеру туралы емес, көп деңгейлі талдау туралы. Модель қолданыстағы қорғаныс механизмдері негізінде пайдаланушының 18 жасқа толғанын анықтайды.
Селфи қашан қажет болады
Егер жүйе пайдаланушының кәмелетке толғанын анықтаса, ChatGPT-ді қолдану шектеледі. Бұл жағдайда жасты тез растауға болады. Блокты алып тастау үшін әзірлеушілер persona қызметі арқылы тексеруді ұсынады. Ол жеке тұлғаны қауіпсіз анықтау үшін қолданылады. Яғни пайдаланушы селфи жасауы керек.
Шектеу енгізудің себебі
Кәмелетке толмағандар үшін қауіпті контентті блоктайды. Мысалы, зорлық-зомбылық немесе шамадан тыс қатыгездік көріністерін бейнелеу, кәмелетке толмағандардағы қауіпті немесе зиянды «челлендждер», сексуалдық, романтикалық немесе қатыгез контент.
Компания жаңа жүйе кәмелетке толмағандарды қорғауға және пайдаланушының жасына сәйкес мазмұнды дәлірек реттеуге бағытталғанын атап өтті. Жүйенің нақты қашан іске қосылатыны жария болған жоқ.