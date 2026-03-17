БҰҰ Ормуз бұғазын ашу үшін "жасырын" келіссөздер жүргізіп жатыр – ВВС
БҰҰ өкілі Стефан Дюжаррик бұл жоспарларды көпшілік алдында талқыламайтынын атап өтті.
Бүгiн 2026, 02:19
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 02:19Бүгiн 2026, 02:19
145Фото: pixabay
Біріккен Ұлттар Ұйымы Ормуз бұғазын ашу мақсатында жабық дипломатиялық келіссөздер жүргізіп жатқанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
АҚШ пен Израильдің Иранға әуе шабуылдарын бастауы салдарынан маңызды кеме бұғазы толық қоршауға алынған. Еуропалық Одақтың сыртқы саясат департаментінің басшысы Кайя Каллас БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерришпен кей жүктердің бұғаз арқылы өтуіне мүмкіндік беретін ықтимал бастамалар бойынша келіссөздер жүргізгенін айтты.
БҰҰ өкілі Стефан Дюжаррик бұл жоспарларды көпшілік алдында талқыламайтынын атап өтті. Ол 2022 жылы Украина мен Ресей арасында Қара теңіз арқылы астық тасымалы жөнінде жасалған келісім сияқты, үнсіздік тиімділіктің кепілі екенін жеткізді.
Бас хатшы аймақтағы және одан тыс жерлердегі жоғары лауазымды тұлғалармен байланыста болып, жоғары ставкалар кезінде жабық режимде жұмыс істеуді жалғастырады, - деді Дюжаррик.
