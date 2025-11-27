Бұрынғы әкім 500 мың теңге үшін 3 жарым жылға сотталды

Абай облысында ауылдық округтің бұрынғы әкімі бюджет қаражатын жымқыру фактісі үшін 3 жарым жылға сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үржар ауданы прокуратурасы ауылдық округтің бұрынғы әкімі қоғамдық жұмыстарға бөлінген 500 мың теңгеден астам қаражатты жымқырғанын анықтады.
Соттың үкімімен бұрынғы әкім ҚК-нің 190-бабымен (алаяқтық) мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айырыла отырып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына сотталды, - деп хабарлады Абай облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Үкім заңды күшіне енді. Мемлекетке келтірілген залал толық өтелді.
Еске салайық, бұған дейін мұғалімді балағаттаған оқушының анасына айыппұл салынған болатын.