Бұршақ, тұман, найзағай: Ел аумағында дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер қауіпті ауа райы құбылыстарына дайын болуды ұсынады.
Бүгiн 2026, 02:34
Фото: freepik
Қазақстанның барлық облыстарында бүгінге, 6 сәуірге ауа райы бойынша дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Астана, Павлодар, Петропавл, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан: түнгі және таңертеңгі уақытта тұман күтіледі.
Алматы, Алматы облысы, Талдықорған, Жетісу облысы: күндіз найзағай, кей жерлерде бұршақ. Жел 15–20 м/с. Тау аймақтарында қауіпті.
Шымкент, Түркістан, Атырау, Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Жамбыл облысы: найзағай, жел 15–20 м/с, кей жерлерде бұршақ және дауыл. Кей аймақтарда тұман. Өрт қаупі жоғары.
Қалған өңірлер: тұман, жел 15–20 м/с, кей жерлерде найзағай. Кей аймақтарда өрт қаупі сақталады.
Синоптиктердің кеңесі: жел мен найзағай кезінде далаға шықпау, ашық су мен таулы жерлерден аулақ болу. Өрт қаупі жоғары аудандарда абай болу қажет.
