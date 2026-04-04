Бұршақ, нөсер және тұман: 15 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктердің болжауынша, елдің бірқатар аймағында нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ, тұман және қатты жел күтіледі.
"Қазгидромет" РМК бүгін, 4 сәуір күні Қазақстанның 15 өңірінде дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ Талдықорған қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде күндіз найзағай күтіледі, ал шығыс бөлігінде тұман болуы мүмкін. Желдің екпіні кей жерлерде секундына 15 метрге дейін жетеді.
Атырау облысының солтүстігі, оңтүстігі және шығысында тұман түседі. Атырау қаласында да түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының шығысы мен оңтүстігінде жаңбыр мен найзағай болжануда. Кей жерлерде нөсер жаууы мүмкін. Желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін күшейеді.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және орталығында найзағай күтіледі. Желдің екпіні кей жерлерде 23 м/с-қа дейін жетуі ықтимал.
Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында түнде қатты жаңбыр жауады. Кей аймақтарда найзағай мен дауыл болуы мүмкін. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының таулы аймақтарында күндіз нөсер жаңбыр жаууы мүмкін. Облыстың оңтүстігі, батысы және таулы өңірлерінде найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Шымкент пен Түркістан қалаларында да найзағай мен қатты жел болжанып отыр.
Маңғыстау облысының оңтүстік-батысында күннің екінші жартысында жаңбыр мен найзағай болуы ықтимал.
Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде тұман күтіледі, ал күндіз кей жерлерде найзағай болуы мүмкін.
Жамбыл облысының батысы, оңтүстігі және таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болжануда. Тараз қаласында күндіз жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында түнгі және таңғы уақытта тұман болуы мүмкін.
Қостанай облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде нөсер жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі.
Ақмола облысының батысы, солтүстігі және оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ және шаңды дауыл болуы ықтимал. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты сақтық шараларын сақтауды ескертеді.
