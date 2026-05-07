«Бұл жай ғана жарғы емес»: Саясаттанушы «Әділет» партиясының басты ерекшелігін атады

Астанада өткен «Әділет» партиясының құрылтай съезінде саясаттанушы Бөріхан Нұрмұхамедов партия жарғысының негізгі қағидаттарына тоқталды. Оның айтуынша, жаңа саяси ұйым ашықтық, жауапкершілік және азаматтардың белсенді қатысуы қағидаттарына сүйеніп жұмыс істейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Саясаттанушы Бөріхан Нұрмұхамедов бүгін тек жарғы қабылданып жатқан жоқ, партияның іргетасы қаланып, оның алдағы даму қағидалары айқындалып жатқанын мәлімдеді.
Бұл – үлкен жауапкершілік сәті. Біздің партияның ертең қандай болатыны дәл осы кезеңге байланысты. Ұсынылған құжат – ауқымды, терең әрі мұқият жүргізілген жұмыстың нәтижесі. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясы мен қолданыстағы заңнамасына толық сәйкес келеді. Бірақ оның маңызы бұдан да кең. Бұл – партияның саяси жүйенің толыққанды қатысушысына айналуына, азаматтардың мүддесін қорғауына және мемлекеттік саясаттың қалыптасуына ықпал етуіне мүмкіндік беретін жұмыс құралы, – деді ол.
Оның сөзінше, жарғының негізінде саясаттың заманауи философиясы жатыр. Олар – ашықтық, жауапкершілік және қоғамның қатысуы.
Ең бастысы, партия азаматтардың бірлестігі ретінде құрылып отыр. Мұнда адамның өзі, оның еркі, дауысы мен жауапкершілігі негізгі орында тұр. Біз қоғамдағы әділетке деген сұранысты нақты жүзеге асыратын тетік қалыптастырып жатырмыз. Біздің құндылықтарымыз айқын әрі түсінікті. Олар – әділдік, отаншылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік және прогресс. Бұл қағидаттар партияның әр шешімі мен әр әрекетінің негізіне айналады. Қоғам сенімі дәл осындай ұстаным арқылы қалыптасады. Біз тиімділік пен демократиялық қағидаттарды ұштастыратын партия моделін ұсынып отырмыз. Бір жағынан, съезд, саяси кеңес, бюро және төрағадан тұратын нақты басқару жүйесі болады. Екінші жағынан, сайланбалылық, есеп беру және әр партия мүшесінің қатысу қағидаты сақталады, – деді саясаттанушы.
Ол мұның бәрі партияның жабық құрылым емес, үнемі дамып отыратын тірі жүйе болатынын білдіретінін айтты.
Съез – партияның ең жоғары органы. Дәл осы жерде стратегиялық бағыт айқындалып, негізгі шешімдер қабылданады. Саяси кеңес пен бюро үздіксіз жұмысты қамтамасыз етіп, стратегиялық көзқарас пен практикалық іске асыруды байланыстырады. Партия төрағасы үйлестіру орталығы ретінде маңызды рөл атқарады. Бірақ бұл ұжымдық жауапкершілік жүйесі аясында жүзеге асады. Бұл – көшбасшылық пен командалық жұмыстың арасындағы тепе-теңдік. Біз өңірлердегі жұмысқа ерекше мән береміз. Партия тек орталықта ғана емес, аймақтарда, қалалар мен ауылдарда да жұмыс істейді. Өйткені нақты күн тәртібі дәл сол жерлерде қалыптасады және адамдар нақты шешім күтеді, – деді Бөріхан Нұрмұхамедов.
Сондай-ақ ол жарғы жаңа үлгідегі партия моделін қалыптастыратынын атап өтті.
Бұл – ашық, жауапты және нақты жұмыс істей алатын партияның моделі. Әділдік туралы жай ғана айтып қоймай, өз жұмысын да әділ қағидаттарға сүйеніп жүргізетін партия болуы керек, – деді саясаттанушы.
Еске салайық, бұған дейін елордада «Әділет» партиясының құрылтай съезі өтті.