Бүгін жеті қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз ауа райы жағдайлары – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
Бүгiн 2026, 08:40
2026 жылдың 25 сәуірінде Алматы, Балқаш, Риддер, Семей, Өскемен қалаларында, ал түнде Қарағанды мен Теміртауда қолайсыз ауа райы (ҚАА) күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет"-ке сілтеме жасап.
ҚАА пайда болуы елді мекендердегі ауа сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін, бұл адам денсаулығына әсер етеді.
Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі – ауа райы жағдайларының болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы жағдайлары кезінде мыналар ұсынылады:
- Ашық ауада, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында өткізілетін уақытты азайту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек;
- Өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далада жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек;
- Даладағы дене белсенділігін шектеу. Дене шынықтыру және спорттық іс-шаралар үй ішінде өткізілуі керек.
