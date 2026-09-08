Бүгін үш қалада қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) – жерге жақын ауа қабатында ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі.
8 Қыркүйек 2026, 07:50
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8 Қыркүйек 2026, 07:508 Қыркүйек 2026, 07:50
100Фото: pixabay
«Қазгидромет» РМК синоптиктерінің болжамынша, 8 қыркүйекте Алматы, Өскемен және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі.
Синоптиктердің мәліметінше, қолайсыз метеорологиялық жағдай Алматы, Өскемен және Астана қалаларында күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) – жерге жақын ауа қабатында ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі.
Осындай кезеңдерде тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқарту, әсіресе автомобиль жолдары мен басқа да ластану көздеріне жақын жерлерде ұзақ жүрмеу ұсынылады.
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