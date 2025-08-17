Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:44
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК Қазақстан қалаларындағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 17 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Атырау, түнде Ақтөбе, Астана қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

