Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін
«Қазгидромет» мәліметінше, бұл жағдай ауадағы зиянды заттардың жиналуына әкелуі мүмкін. Бұған желдің әлсіз болуы, тұман және ауа температурасының инверсиясы сияқты факторлар әсер етеді.
29 Тамыз 2026, 07:48
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