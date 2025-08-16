Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін тек Алматыда ауа ластанады

Бүгiн, 08:49
Фото: pixabay.com

Бүгін еліміздің бір қаласында жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасып, ауа ластанады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 16 тамызда Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілуде, – деп жазылған "Қазгидромет" хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

