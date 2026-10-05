Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды
Мамандар тұрғындарға қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді.
5 Қазан 2026, 08:21
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5 Қазан 2026, 08:215 Қазан 2026, 08:21
176Фото: depositphotos.com
Бүгін, 5 қазанда Қазақстанның басым аумағында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілмейді. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін әлсіз жел, тұман, инверсия және басқа да қысқа мерзімді факторлардың үйлесуі кезінде қалыптасады.
Мұндай жағдайлар тіркелген кезде елді мекендердегі ауа сапасы нашарлауы мүмкін. Мамандар тұрғындарға, әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге және тыныс алу жолдары мен жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдарға ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді.
Сондай-ақ ауа сапасы төмендеген жағдайда ашық жерде дене белсенділігін шектеп, спортпен жабық нысандарда айналысу ұсынылады.
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