Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды
Синоптиктердің дерегінше, 5 наурызда мұндай қауіп болжанбайды.
Бүгiн 2026, 07:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:48Бүгiн 2026, 07:48
83Фото: BAQ.KZ архиві
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 5 наурызға арналған ауа сапасы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мекеме мәліметінше, бұл күні еліміздің өңірлерінде ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтілмейді.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқамерзімді факторлар. Олардың қатарына тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия жатады. Мұндай жағдайда елді мекендердегі ауа сапасы уақытша нашарлауы мүмкін.
Синоптиктердің дерегінше, 5 наурызда мұндай қауіп болжанбайды.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Трамп Иранмен соғыс, Испаниямен келісімнің үзілуі және мұнай бағасы туралы айтты