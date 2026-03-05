Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды

Синоптиктердің дерегінше, 5 наурызда мұндай қауіп болжанбайды.

Фото: BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 5 наурызға арналған ауа сапасы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мекеме мәліметінше, бұл күні еліміздің өңірлерінде ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтілмейді.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқамерзімді факторлар. Олардың қатарына тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия жатады. Мұндай жағдайда елді мекендердегі ауа сапасы уақытша нашарлауы мүмкін.

