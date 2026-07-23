Бүгін қай қалада ауа сапасы төмендейді
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
23 Шілде 2026, 08:20
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23 Шілде 2026, 08:2023 Шілде 2026, 08:20
104Фото: pexels.com
«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
23 шілдеде Ақтөбе, түнде Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – деп жазылған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
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