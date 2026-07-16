Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

16 Шілде 2026, 08:33
АВТОР
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pixabay 16 Шілде 2026, 08:33
16 Шілде 2026, 08:33
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Фото: pixabay

«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

16 шілдеде Алматы, түнде Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

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