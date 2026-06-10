Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар пайда болғанда, елді мекендерде атмосфералық ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына әсер етеді.
2026 жылдың 10 маусымында Семей мен Өскеменде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтілуде. Тұрғындарға саяхат жоспарлаған кезде ауа райы факторларын ескеру ұсынылады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, жеңіл жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
ҚМЖ пайда болған жағдайда, елді мекендерде атмосфералық ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына әсер етеді.
Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі – ауа райы жағдайларының болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы жағдайында келесілер ұсынылады:
Ашық ауада, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында болу уақытын азайту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек.
Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.
Ашық ауада дене белсенділігін шектеңіз. Жабық спорт кешендерінде дене шынықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу.
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